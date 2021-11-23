Сеул, 23 ноября 2021, 08:55 — REGNUM Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль встретился 22 ноября в Сеуле с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которым обсудил конфликт вокруг островов Токто в Японском море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что конфликт обострился после того, как 16 ноября начальник полицейского управления Южной Кореи посетил острова, которые Япония считает своей территорией.
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Южнокорейский дипломат сказал своему японскому коллеге, что Сеул никогда не примет претензии Токио на свои территории. В ответ Фунакоси повторил позицию Токио по этому поводу.
В ходе переговоров Ли Сан Рёль напомнил о необходимости ускорения двусторонних консультаций для решения затяжных споров между двумя странами по поводу принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны.
Он напомнил о том, что Сеул выступает против плана Японии по сбросу в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».
В МИД Южной Кореи подчеркнули, что несмотря на разногласия по историческим вопросам, стороны разделили мнение о необходимости продолжения взаимодействия для решения этих проблем.