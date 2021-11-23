Сеул, , 08:55 — REGNUM Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль встретился 22 ноября в Сеуле с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которым обсудил конфликт вокруг островов Токто в Японском море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, что конфликт обострился после того, как 16 ноября начальник полицейского управления Южной Кореи посетил острова, которые Япония считает своей территорией.

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Южнокорейский дипломат сказал своему японскому коллеге, что Сеул никогда не примет претензии Токио на свои территории. В ответ Фунакоси повторил позицию Токио по этому поводу.

В ходе переговоров Ли Сан Рёль напомнил о необходимости ускорения двусторонних консультаций для решения затяжных споров между двумя странами по поводу принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны.

Он напомнил о том, что Сеул выступает против плана Японии по сбросу в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что несмотря на разногласия по историческим вопросам, стороны разделили мнение о необходимости продолжения взаимодействия для решения этих проблем.