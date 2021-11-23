Кабул, , 08:54 — REGNUM Организация Объединенных Наций призвала к немедленным действиям, чтобы предотвратить крах экономической системы Афганистана, сообщает Tolonews.

Агентство Reuters процитировало представителей ООН, которые заявили, что банковская система Афганистана может рухнуть в ближайшие месяцы, если афганской банковской системе не будет оказана необходимая поддержка.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 22 ноября выпустила трехстраничный отчет, в котором предупреждается о возможном крахе банковской системы Афганистана и содержится призыв к немедленным действиям по поддержке афганских банков.

«Экономические издержки краха банковской системы и последующие негативные социальные последствия будут огромными», — говорится в отчете ПРООН.

В докладе говорится, что увеличение числа людей, не способных выплатить кредиты, сокращение вкладов и снижение ликвидности могут привести к краху финансовой системы в ближайшие месяцы.

«Финансовая и банковская платежная система Афганистана разваливается», — говорится в отчете. «Банковская проблема должна быть решена быстро, чтобы улучшить экономическое положение Афганистана и предотвратить крах банковской системы».

Хотя банковская система Афганистана была уязвима и до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прекращение помощи и замораживание миллиардов долларов афганских активов за рубежом усугубили проблемы.

С другой стороны, Организация Объединенных Наций и гуманитарные организации сталкиваются с нехваткой наличных денег и пытаются привлечь их достаточный объем.

В докладе говорится, что недавние политические события не позволяют людям вкладывать свои деньги в рынок.