Кабул, 23 ноября 2021, 08:54 — REGNUM Организация Объединенных Наций призвала к немедленным действиям, чтобы предотвратить крах экономической системы Афганистана, сообщает Tolonews.
Агентство Reuters процитировало представителей ООН, которые заявили, что банковская система Афганистана может рухнуть в ближайшие месяцы, если афганской банковской системе не будет оказана необходимая поддержка.
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 22 ноября выпустила трехстраничный отчет, в котором предупреждается о возможном крахе банковской системы Афганистана и содержится призыв к немедленным действиям по поддержке афганских банков.
«Экономические издержки краха банковской системы и последующие негативные социальные последствия будут огромными», — говорится в отчете ПРООН.
В докладе говорится, что увеличение числа людей, не способных выплатить кредиты, сокращение вкладов и снижение ликвидности могут привести к краху финансовой системы в ближайшие месяцы.
«Финансовая и банковская платежная система Афганистана разваливается», — говорится в отчете. «Банковская проблема должна быть решена быстро, чтобы улучшить экономическое положение Афганистана и предотвратить крах банковской системы».
Хотя банковская система Афганистана была уязвима и до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прекращение помощи и замораживание миллиардов долларов афганских активов за рубежом усугубили проблемы.
С другой стороны, Организация Объединенных Наций и гуманитарные организации сталкиваются с нехваткой наличных денег и пытаются привлечь их достаточный объем.
В докладе говорится, что недавние политические события не позволяют людям вкладывать свои деньги в рынок.