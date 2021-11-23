Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Стоимость проезда на общественном транспорте в Петербурге в 2022 году увеличится — до 65 рублей за поездку на метро по жетону и до 60 рублей — за поездку на наземном транспорте по разовому билету. А с 1 апреля в городе появится новый пересадочный тариф «60 минут». Об этом 23 ноября сообщил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Metro.spb.ru «Подорожник»

Для жетонов на метро и разовых билетов на наземный транспорт повышение составит 5 рублей по сравнению с действующим тарифом.

В первый день нового года повышение цен ощутят и пользователи смарт-карты «Подорожник» (на 4 рубля), а также владельцы проездных билетов длительного пользования и льготных проездных билетов — на 4%. Проезд по «Подорожнику» в метро будет стоить 45 рублей за одну поездку, в наземном транспорте — 40 рублей.

«Стоимость поездки в метро в 2022 году по карте МИР составит 46 рублей при оплате через турникет и 41 рубль при оплате приложением MIR Pay. По «Единой карте петербуржца» проезд в метро станет дешевле: 35 рублей при оплате через турникет и 31 рубль при оплате через электронный кошелек», — пояснили в комитете.

С 1 апреля 2022 годв планируется отменить участковый и километровый тарифы для пригородных автобусов и установить единый городской тариф в размере 60 рублей за поездку по разовому проездному и 40 рублей по «Подорожнику». Также планируется ввести пересадочный тариф «60 минут».

«Стоимость «гостевого» тарифа будет увеличена на пять рублей. Проезд в наземном транспорте составит 60 рублей, в метро — 65 рублей»,— подытожили в ведомстве.