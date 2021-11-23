Кишинёв, , 08:54 — REGNUM Долг перед Газпромом за поставки газа в Молдавию у компании «Молдовагаз» образовался из-за того, что закупочная цена резко выросла, а тариф для потребителей остался прежним. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан.

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Он напомнил, что после окончания срока контракта в сентябре переговоры о его продлении затянулись на весь октябрь. Цена, о которой договорились на период переговоров, была гораздо выше.

«В октябре цена была $800, но в тарифе была учтена цена $150. Разница более чем в пять раз. Соответственно, у нас не было возможности, у нас был кассовый разрыв. Мы не могли собрать эти средства с потребителей», — сказал Чебан.

Глава «Молдовагаз» добавил, что правительство знало об этой ситуации, так как он еще в начале ноября обратился за кредитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что Молдавия, в соответствии с контрактом, должна была внести платёж 22 ноября, но этого не произошло. Условия контракта составлены так, что Газпром может прекратить поставки в течение 48 часов.

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