Оренбург, 23 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Оренбурге на проспекте Победы восстановлено движение троллейбусов маршрута № 12. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Mosgortrans.ru Троллейбус

Контактную троллейбусную сеть демонтировали во время строительства новой дорожной развязки в районе пересечения пр. Победы и ул. Рокоссовского. Были закуплены новые опоры, подвесы и линия контактной сети. После завершения основного этапа строительства дороги, подрядчик приступил к монтажу троллейбусной сети. Работы проводились в основном по ночам, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам.

В настоящее время монтаж участок подключен к электроснабжению. Движение троллейбуса №12 возобновилось по привычному маршруту. Курсирует восемь единиц электротранспорта.