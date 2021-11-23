Омск, 23 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Омской области правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на трассе Тюмень — Омск. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

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По предварительным данным, водитель грузового КамАЗа на 456 км дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с грузовым автомобилем Mercedes под управление мужчины 1978 года рождения.

«В результате ДТП водитель автомобиля КамАЗ скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Мерседес» госпитализирован», — отметили в ведомстве.