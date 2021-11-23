Нашвилл, США, 23 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hhl.com Игроки «Нэшвилл Предаторз»

Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

В составе «Предаторз» заброшенные шайбы на свой счет записали Райан Джохансен (13-я минута), финский форвард Микаэль Гранлунд (36-я, в большинстве) и российский нападающий Яков Тренин (53-я), также отдавший в матче одну результативную передачу.

У «Анахайма» голы забили шведский форвард Рикард Ракелль (26-я) и Джейми Драйсдейл (44-я).

Отметим, этой победой «Нэшвилл» прервал свою проигрышную серию из двух игр подряд, а «Анахайм» потерпел второе подряд поражение.