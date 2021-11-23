Москва, 23 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве с марта 2021 года единым сервисом «Новые адреса счастья» воспользовались более 17 тысяч человек для выбора места для регистрации брака, сообщается на портале мэра столицы.

Свадьба

С начала 2021 года на необычных выездных площадках брак зарегистрировали почти в два раза больше пар, чем за аналогичный период 2020 года. Заявления на выездную регистрацию брака подали более 8 тысяч пар.

Число новых пользователей спецпроекта «Новые адреса счастья» увеличилось на более чем 80%. На едином ресурсе собрана вся информация о необычных площадках Москвы для выездной регистрации брака.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве зарегистрировать брак можно на более чем 35 необычных площадках.

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