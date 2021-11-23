Москва, 23 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Летно-конструкторские испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя возобновятся в 2024 году на атомной подводной лодке «Пермь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

«Возобновление ЛКИ с подводного носителя планируется не ранее 2024 года. Им будет субмарина «Пермь» проекта 885М, которая от предшественниц будет отличаться несколько измененной конструкцией», — сказал собеседник агенства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота ВМФ РФ осуществил в акватории Белого моря успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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