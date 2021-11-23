Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой возможности стратегического сотрудничества Вашингтона и Рабата. Об этом глава Госдепартамента написал в своём микроблоге в Twitter.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Обсудили наше стратегическое партнёрство», — отметил Блинкен по итогам встречи с Буритой.

Госсекретарь США также предложил марокканской стороне решительную поддержку по налаживанию и углублению взаимоотношений между этим африканским королевством и Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Вашингтоне состоялись переговоры американских дипломатов и делегации из Марокко, посвящённые в том числе правам человека. В Госдепе заявили, что Марокко — ценный партнёр для США.

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