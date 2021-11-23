Тольятти, Самарская область, , 08:52 — REGNUM Проверку информации о возможных противоправных действиях сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы проводят в Тольятти. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что в социальной сети была выявлена публикация о возможных противоправных действиях работников бюро судебно-медицинской экспертизы.

«В соответствии с данными, изложенным в публикации, сотрудники учреждения требуют незаконное денежное вознаграждение за хранение тел усопших, а также содействие в сокращении сроков выдачи и подготовки необходимых документов», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту следователи в Тольятти начали проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.