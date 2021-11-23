Абакан, 23 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Хакасии днём 23 ноября ожидается очень сильный юго-западный ветер 15−20 метров в секунду, местами порывы до 25 и даже 30 метров в секунду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

Жителей предупредили, что непогода может нарушить работу ЖКХ, объектов энергетики и связи. Кроме того, возможно повреждение крыш и автомобилей, а также рост травматизма среди людей.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами», — добавили в ведомстве.