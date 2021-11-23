Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 ноября разнонаправленно на умеренно негативном фоне. В символическом плюсе — Dow Jones.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 17,27 пункта (0,05%), до уровня 35 619,25 пункта. S&P 500 подешевел на 15,01 пункта (0,32%), опустившись до уровня 4682,95 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 205,72 пункта (1,28%), до уровня 15 852,62 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,19 (1,57%), до уровня $76,75 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 ноября — последнего дня рабочей недели — разнонаправленно.

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