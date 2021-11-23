Оренбург, , 08:41 — REGNUM В Оренбурге родители воспитанников детских садов пожаловались на отмену второго завтрака в дошкольных учреждениях. Органы государственного надзора и контроля провели проверку и выдали организаторам питания в детских садах предписание по устранению нарушений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Детский сад City-yaroslavl.ru

Чиновники подчеркнули, что заключенными контактами в дошкольных образовательных учреждениях предусматривается пятиразовое питание. Стоимость питания за день составляет 153 рубля. Примерное меню разрабатывается на двухнедельный период и обязательно согласовывается с руководителем образовательной организации.

По словам начальника муниципального управления образования Ларисы Бебешко, во время проверок установлено, что фактическое меню в детских садах не соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. От организатора питания потребовали исправления ситуации.

На сегодняшний день уже внесены изменения. В частности, увеличены суммарные объёмы блюд, масса порций, приведена в соответствие с требованиями их энергетическая ценность.