Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM Бывший глава Железнодорожного района города Екатеринбурга выплатит в доход государства 7,4 млн рублей. Экс-представитель власти не смог подтвердить законность своих доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Деньги (сс) CWitte

Ранее мужчина со своей женой купили недвижимость на сумму более 15,2 млн рублей. Однако столь внушительные траты превысили общий доход семьи за 3 года.

Прокуратура провела проверку и направила иск в суд. Чиновник был уволен с занимаемой должности. Кроме того, ему предстоит выплатить 7,4 млн рублей в доход государства.