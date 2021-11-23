Денвер, США, , 08:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 7:5.

В составе победителей шайб забросили российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (1-я минута), оформивший в матче дуль Кейл Макар (14-я и 43-я), Девон Тейвз (34-я), финский нападающий Микко Рантанен (50-я, в большинстве), Алекс Ньюхук (59-я) и Назем Кадри (60, в пустые ворота).

У «Оттавы» голы забили оформивший в матче хет-трик Закари Сэнфорд (13-я, в большинстве, 37-я и 46-я), российский защитник Артем Зуб (20-я) и Джош Норрис (42-я, в большинстве).

Отметим, эта победа стала пятой подряд для «Колорадо» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. «Оттава» потерпела второе подряд поражение.