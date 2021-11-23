Минусинск, Красноярский край, 23 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В городе Минусинск Красноярского края следователи организовали проверку по факту гибели 8-летнего ребёнка, провалившегося под лёд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 22 ноября на протоке Енисея.

ГСУ СКР по Красноярскому краю Протока Енисея в Минусинске

Предварительно установлено, что мальчик пришёл на берег водоёма с другом после уроков. Выйдя на лёд и, отойдя на несколько метров, он провалился. Его одноклассник вернулся в школу и сообщил о случившемся. В тот же день тело погибшего ребёнка спасатели вытащили из воды.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское-исследование с целью установления причины смерти ребенка», — отметили в управлении.