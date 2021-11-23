Самара, 23 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Снижение числа случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний зафиксировали в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что за прошедшую неделю по области снизилось число выявленных случаев ОРВИ (на 10%) и случаев внебольничной пневмонии (на 18%) в сравнении в предыдущей неделей.

Отмечается, что если рассматривать данные предыдущих лет, то цифры по заболеваемости ОРВИ в настоящее время выше в полтора раза.

«В целях профилактики продолжается вакцинация от гриппа, в область недавно поступили 260 тысяч доз вакцины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба приводит слова руководителя управления Роспотребнадзора области Светланы Архиповой, которая подчеркнула, что «если позитивная тенденция сохранится и на этой неделе, то можно обсуждать вопрос о некотором послаблении ограничительных мер».

Архипова считает, что нужно усилить меры по дезинфекции общественного транспорта, продолжить контроль за посещением общественных мест по QR-кодам, обрабатывать торговые площади, а также принять дополнительные меры контроля за режимом изоляции пациентов с COVID-19 и контактных с ними лиц, кроме этого необходимо увеличивать темпы вакцинации от гриппа и COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали снижение уровня заболеваемости COVID-19.