Биробиджан, 23 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В правительстве Еврейской автономной области состоялось экстренное совещание по ситуации, которая сложилась в регионе из-за обильного снегопада. Руководством автономии обсуждалось введение режима ЧС, сообщил 23 ноября телеграм-канал «Новости ЕАО».

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Эта мера может быть введена в связи с тем, что региону не хватает собственных сил и средств для устранения последствий снегопада. За сутки в ЕАО выпала месячная норма осадков, и снег продолжает идти. Власти констатируют сильный удар по транспортной инфраструктуре и привлекают к расчистке дорог предпринимателей и добровольцев. Движение автомобильного и автобусного транспорта в столице региона практически полностью остановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральной трассе «Амур» образовался пятикилометровый затор, он был ликвидирован. На время устранения пробки к месту происшествия был организован подвоз горячей еды и автомобильного топлива. Аналогичные ситуации возникали в других районах Еврейской автономии. В регионе открыты 13 стационарных и 4 мобильных пункта обогрева, где есть медикаменты, одеяла, горячий чай и оборудование для ремонта автомобилей. В пунктах дежурят спасатели.