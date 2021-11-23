София, , 08:31 — REGNUM По меньшей мере, 47 человек, включая 13 детей, погибли и пятеро получили ранения в результате катастрофы туристического автобуса на международном шоссе «Струма» в Болгарии. Об этом сообщила софийская газета «24 часа».

Согласно официальной информации, инцидент произошел в 03:04 по местному времени (04:04 мск) в Перникской области на Юго-западе Болгарии. Автобус с северомакедонской регистрацией, следовавший из Софии в Благоевград, загорелся на оживленной трассе в 40 километрах от ближайшего населенного пункта.

Как сообщает Болгарское телевидение, всего в автобусе находились 52 человека, все они являлись жителями Северной Македонии. Среди погибших — водитель автобуса и его сменщик. Причины ДТП устанавливаются. По предварительным данным, пожар в салоне транспортного средства мог возникнуть после столкновения с другим автомобилем.

Пострадавшие доставлены в клинический центр в Софии. Их состояние оценивается как тяжелое.