Оренбург, 23 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В администрации Оренбурга приняты новые кадровые решения. Мэрия покинул Юрий Колбанёв, который возглавлял комитет потребительского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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Чиновник подал в отставку и уволен с формулировкой «по собственному желанию» с 23 ноября. В настоящее время и.о. руководителя комитета еще не назначен.

Стоит отметить, в должности руководителя муниципального комитета потребительского рынка Колбанёв проработал чуть более двух лет. На эту должность его назначили 27 августа 2019 года. До этого он трудился директором муниципального казенного учреждения «Оренбургторгсервис».

Напомним, в мэрии Оренбурга с конца августа остается вакантным пост руководителя управления строительства и дорожного хозяйства городской администрации.