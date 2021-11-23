Москва, 23 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России подготовило проект процедуры получения водителями медицинских справок. Новой редакцией документа предполагается проводить обязательное лабораторное исследование для «групп риска с клиническими признаками наркологических расстройств». Об этом со ссылкой 23 ноября на документ сообщает газета «Коммерсантъ».

Ximena-c Водитель

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Его будут назначать наркологи для тех автомобилистов, у которых будут видны следы уколов, а также водителей с повышенной потливостью, тремором рук, чрезмерно низким пульсом, сонливостью, возбуждением или эмоциональной неустойчивостью. При этом основанием будет выявление наркологом одновременно трёх признаков употребления наркотиков. На такой лабораторный анализ предлагается направлять независимо от результата экспресс-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Минздрав РФ планировал внести существенные изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования. Так, согласно приказу ведомства, водителям предписывалось проходить химико-токсикологическое исследование мочи на содержание наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, качественное и количественное определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя — карбогидрат-дефицитного трансферина (CDT) в сыворотке крови. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма.

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Нововведение вызвало ажиотаж среди водителей. Предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз, поэтому напуганные автолюбители начали штурмовать наркодиспансеры, образуя огромные очереди.

Позднее Министерство здравоохранения РФ приняло решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей «с учётом обеспокоенности граждан».