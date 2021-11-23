Мурманск, , 08:28 — REGNUM Мурманская компания «Юнион Сервис» при поддержке нацпроектов помогает российским и иностранным морякам работать в Арктике. На фоне отсутствия сервиса и клиентоориентированности в приморских городах часто не так уж и просто заказать запчасти да и просто еду на судно в порту. Но бизнесменам при поддержке Центра поддержки экспорта Мурманской области удается делать это под ключ. Клиентами «Юнион Сервис» уже стали крупные компании из Бельгии, Голландии, Турции, Норвегии и не только. Подробности сообщает сайт Российского экспортного центра.

Универсальный сервис для тех, кто работает в Арктике зародился в 2014 году с обычного диалога в кафе. Тогда небольшая группа молодых специалистов в сфере логистики, кораблестроения и авиационных перевозок решила объединить свои усилия.

Дело в том, что многие зарубежные компании сталкиваются с препятствиями при работе в российской Арктике — логистические и юридические тонкости требуют наличия квалифицированного, ответственного местного подрядчика.

Основатели «Юнион Сервис» решили занять эту нишу, и, как показало время, направление оказалось очень востребованным: в первый год работы оборот компании составил 1,1 млн руб., в 2019-м уже 104 млн руб., а по итогам 2020 год суммарный оборот группы (ООО «Юнион Сервис» и ООО «ЮСТ») — почти 260 млн руб.

Ожидаемый оборот в 2021 году приближается к 300 млн руб. На иностранные компании приходится порядка 30% услуг, а на российские представительства и компании с иностранным участием — порядка 50%. Компания оказывает услуги под ключ и сталкивается с самыми разными запросами в части логистики и сопровождения проектов.

«Мы, например, координируем экстренную эвакуацию моряков на берег для оказания медицинской помощи, если что-то случилось. Этот процесс также связан со сложностями, причем не только логистическими — к примеру, у моряков может не быть российских виз», — пояснил основатель компании Максим Белов.

Сейчас «Юнион Сервис» развивает новый проект в смежном и очень востребованном на рынке направлении, — это Unimarine. store, онлайн-супермаркет. В 2021 году, когда в любом городе можно заказать продукты или горячее блюдо в один клик, поставка продуктов на судно все еще происходит через долгую переписку по электронной почте, и процесс может занимать несколько дней.

«Компания «Юнион Сервис» обращалась в наш Центр за такими услугами, как экспертиза экспортного контракта и создание сайта на английском языке. Кроме того, представители компании приняли участие в мастер-классе по экспортным возможностям в Финляндии. Очень рады, что компания осталась довольна результатами и что наша поддержка помогает «Юнион Сервис» расширять географию их экспортной деятельности.

Очень ждем открытия границ, чтобы предложить «Юнион Сервис» и другим компаниям участие в международных выставках и бизнес-миссиях, поскольку эти инструменты поддержки предоставляют прекрасную возможность найти новых клиентов и заключить экспортные контракты», — отметила исполняющий обязанности генерального директора Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Напомним, Центр поддержки экспорта Мурманской области является частью единой системы продвижения экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ), который бесплатно помогает региональным производителям выходить на зарубежные рынки в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».