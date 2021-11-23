Киев, , 08:28 — REGNUM В 2021 году Венгрия обеспечила 90% импорта газа на Украину. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» на своей странице в соцсети Facebook.

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«Венгрия — одно из приоритетных направлений международного сотрудничества для «Оператора ГТС Украины». Ведь именно эта страна в 2021 году обеспечила около 90% импорта газа на Украину. И даже после остановки физического транзита импорт газа на Украину продолжился — в октябре поставки составили 37 миллионов кубических метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время украинская компания ведет работы по созданию гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии и это может потенциально открыть доступ к терминалу Adria на острове Крк в Хорватии.

При этом отмечается, что глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон встретился в Будапеште с послом Украины в Венгрии Любовью Непоп для обсуждения указанного вопроса, а также вопроса с энергетической безопасностью страны.

«Для нас важно, когда дипломатический корпус работает над укреплением энергонезависимости Украины. Мы благодарны госпоже послу за поддержку усилий ОГТСУ в направлении диверсификации источников импорта газа — как на Украину, так и в Венгрию. Ведь зависимость от одного маршрута и поставщика — это слабость газового рынка в целом. По нашему мнению, сотрудничество Украины и Венгрии способно усилить энергобезопасность обеих стран», — приводит слова Макогона пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кредит в размере $700 млн будет выделен Украине Международным валютным фондом (МВФ).