Лондон, 23 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наводнений в канадской провинции Британская Колумбия выразила королева Великобритании Елизавета II. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Королева Великобритании Елизавета II

Кроме того, она выразила благодарность «за неустанный труд» спасателям и волонтерам, которые продолжают помогать своим согражданам. Из-за наводнений в Британской Колумбии погибли по меньшей мере четыре человека. Еще несколько десятков тысяч местных жителей вынуждено покинули свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября заместитель главы Британской Колумбии Майк Фэрнуорт объявил, что к провинции приближается новый мощный циклон, который принесет с собой проливные дожди.