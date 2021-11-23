Москва, 23 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Москве около 20 тысяч медицинских работников, которые помогают пациентам, заболевшим COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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Тренинги помогают врачам более 150 столичных поликлиник и стационаров сохранять стабильное эмоциональное состояние, осваивать навыки по предотвращению стрессовых ситуаций. Тренинги проводятся как в группах, так и индивидуально.

Психологи и инструкторы по нейрофитнесу (технология восстановления и улучшения работы мозга) выезжают в медучреждения и оказывают помощь врачам, не отрывая их от работы. Также применяются психофизиологические методики — массаж, иглорефлексотерапия и релаксационная гимнастика.

Как сообщало ИА REGNUM, среди пациентов с коронавирусом в Москве все чаще встречаются дети.

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