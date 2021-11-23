Вашингтон, 23 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» может начать работу через «пару месяцев», об этом сообщает Bloomberg.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Прогноз агентства основан на данных из ежеквартального доклада по «Северному потоку — 2», представленного администрацией президента США Джо Байдена. Доклад был передан в Конгресс в преддверии новых санкций.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против двух судов, участвующих в проекте «Северный поток — 2», и компании Transadria. В США её считают подставной российской фирмой с кипрской регистрацией.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее Белый дом передумал вводить санкции против судна, участвующего в проекте СП-2 и связанного с властными структурами ФРГ.

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