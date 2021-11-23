Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Власти Соединённых Штатов считают прошедшие местные выборы в Венесуэле несправедливыми. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Преследование оппозиции, цензура в СМИ и другие недемократические методы сделали выборы в Венесуэле 21 ноября несвободными и несправедливыми», — говорится в заявлении Блинкена в Twiiter.

По его словам, Пентагон приветствует «мужественную оппозицию, которая участвовала в выборах, несмотря на несправедливые условия, и призывает режим президента Николаса Мадуро уважать демократические принципы».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Венесуэлы, представители Единой социалистической партии республики (PSUV) выиграли на региональных выборах по меньшей мере в 18 штатах страны и станут в них губернаторами.

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