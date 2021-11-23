Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Казахстанские специалисты задействованы в уникальном проекте по спасению Арала. Об этом сообщил эксперт по водным ресурсам Ерлан Бадашев, ставшим первым гостем подкаста «9 территория», выпущенного при поддержке Республиканское общественное объединение «Qazaq Geography».

Специалисты страны задействованы в различных проектах по спасению Малого Арала. Благодаря международному проекту Всемирного банка «Технико-экономическое обоснование регионального развития и восстановления бассейна Аральского моря в Казахстане» они при взаимодействии со своимииранскими коллегами, намерены довести площадь Аральского моря до города Аральск, пишет BAQ. KZ.

«Сейчас Малый Арал находится примерно в 60−70 километрах от города. Мы хотим при помощи специальных гидротехнических сооружений увеличить площадь водоема до границ этого населенного пункта. Мировое сообщество считает спасение Малого Арала уникальным проектом. Так, во время недавней встречи один уважаемый ученый отметил, что казахстанцы доказали всему миру, что человек может восстановить то, что сам когда-то испортил», — рассказал Ерлан Бадашев.

По словам эксперта, на сегодняшний день площадь моря приблизилась к Аральску почти на 50%, а ведь в свое время расстояние от города до Малого Арала составляло 100−120 км.

В настоящее время идет разработка техническо-экономического обоснования. По предварительным данным, проект может начаться в 2024 году, а на его реализацию потребуется 5−7 лет.

Вместе с этим, целиком решить проблему Аральского моря без поддержки соседних центрально-азиатских государств Казахстан не сможет.

«Вода должна быть объединяющим фактором, хотим ли мы это или нет. Аральское море — общее для всех, поэтому решать проблемы нужно вместе», — считает эксперт.

Во время подкаста были обсуждены и другие аспекты проблемы водных ресурсов, в том числе угроза дефицита воды, ее неэффективное использование в сельском хозяйстве и быту.