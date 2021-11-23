Биробиджан, 23 ноября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии, где за сутки выпала месячная норма осадков, в сугробе обнаружили тело пожилой женщины. Причины смерти жительницы Биробиджана выясняются, сообщило 23 ноября ИА EAOMedia.

Правительство Алтайского края Сугроб

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Труп пенсионерки был обнаружен в переулке Швейный. Тело нашли местные жители и вызвали полицию. Проводится расследование. Следов насилия на теле женщины нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане выпало столько снега, что жизнь в городе практически остановилась. Отменены рейсы городских автобусов, а ценник на такси вырос до 1,5−2 тыс. рублей за поездку. Остановлено также движение междугороднего общественного транспорта.