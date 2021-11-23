Екатеринбург, 23 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали парня, который топором разгромил троллейбус. По информации E1.RU, молодого человека доставили в отделение полиции №5 для дальнейших разбирательств.

Ilya Plekhanov Троллейбус

Проводятся следственные действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 19 ноября. Пассажир подрался с контролером, затем начал бить топором двери и окна троллейбуса. Через одно из окон парень и покинул место преступления. Отметим, что конфликт попал в поле зрения камер видеонаблюдения.