Киев, 23 ноября 2021, 08:21 — REGNUM Верховная рада Украины IX созыва утратила смысл своего существования, поэтому в стране должны пройти новые парламентские выборы, заявил 22 ноября сопредседатель парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «Украина 24».

Юрий Бойко
Юрий Бойко
Government.ru

«Я выступаю за переизбрание парламента. Более того, наша фракция сделает все для того, чтобы это произошло. Потому что мы не видим смысла в подобном парламенте», — сказал он.

По словам депутата, Рада утратила доверие «из-за монобольшинства, из-за всей этой команды, которая игнорирует нужных людей». Бойко добавил, что политическая сила, которую он представляет, обладает достаточными ресурсами, чтобы ускорить проведение выборов.

Напомним, выборы в Верховную раду Украины прошли в 2019 году. Большинство мест в парламенте (243 из 450) заняли депутаты от партии «Слуга народа», которой сейчас доверяют 15% избирателей.

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