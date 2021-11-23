Киев, , 08:21 — REGNUM Верховная рада Украины IX созыва утратила смысл своего существования, поэтому в стране должны пройти новые парламентские выборы, заявил 22 ноября сопредседатель парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «Украина 24».

Юрий Бойко Government.ru

«Я выступаю за переизбрание парламента. Более того, наша фракция сделает все для того, чтобы это произошло. Потому что мы не видим смысла в подобном парламенте», — сказал он.

По словам депутата, Рада утратила доверие «из-за монобольшинства, из-за всей этой команды, которая игнорирует нужных людей». Бойко добавил, что политическая сила, которую он представляет, обладает достаточными ресурсами, чтобы ускорить проведение выборов.

Напомним, выборы в Верховную раду Украины прошли в 2019 году. Большинство мест в парламенте (243 из 450) заняли депутаты от партии «Слуга народа», которой сейчас доверяют 15% избирателей.

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