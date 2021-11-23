Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Решение Роскомнадзора о внесении в реестр исполнителей закона РФ «о приземлении» отказалась комментировать компания Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Об этом 23 ноября сообщает ТАСС, сделавшее запрос в компанию.

Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta» Цитата из видео на YouTube

Уточняется, что в компании поблагодарили за запрос, но от комментариев по поводу включения в реестр Роскомнадзора отказались.

В реестр компаний, которые обязаны будут соблюдать закон «о приземлении», вошли, помимо Meta, ещё 12 иностранных компаний. Данные компании владеют 22 информационными ресурсами.

В частности, в реестр включены: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Согласно закону «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», который был принят 1 июля, все компании, вошедшие в реестр, обязаны будут открыть свои уполномоченные представительства в России. Помимо этого компании должны будут выполнить ряд требований. В частности, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить счётчик посещаемости на информресурсе и ограничивать доступ к информации, нарушающей законодательство РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на компанию Meta в США был подан судебный иск в размере $100 млрд.

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