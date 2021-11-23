Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Афганистане, который находится на пороге гуманитарной катастрофы, свыше 1 млн детей находятся на грани голодной смерти. Об этом 23 ноября заявила руководитель отдела коммуникаций представительства ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Мор в интервью Службе новостей ООН.

ArmyAmber Афганистан

По словам Мор, на данный момент в Афганистане порядка 22,8 миллиона человек сталкиваются с нехваткой продовольствия, при том что общая численность населения страны составляет 38 млн человек.

«Многие афганцы не имеют доступа к недорогим или питательным продуктам. У афганских детей нет детства. Речь идет не только о том, как выжить, но и о том, как дожить до следующего дня», — сказала представитель ЮНИСЕФ.

Также она отметила, что из-за приближающихся холодов и выпадения снега многие горные сельские районы страны окажутся отрезаны от внешнего мира.

«Мы в ЮНИСЕФ чрезвычайно обеспокоены ситуацией, поскольку знаем, что примерно 3,2 млн детей страдают от острого недоедания, а 1,1 млн детей — на грани голодной смерти. Они не выживут, если мы не сможем обеспечить их необходимым лечением», добавила Мор.

При этом она подчеркнула, что международному сообществу необходимо признать, что Афганистан оказался на пороге гуманитарной катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября посольство Исламской Республики Иран в Бельгии призвало международное сообщество оказать ощутимую поддержку в связи с нерешенным кризисом афганских беженцев.