Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Инфекционная болезнь скота выявлена в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. В настоящее время образцы крови отправлены в лабораторию, поставлен диагноз ринотрахеит, сообщает информационное агентство Stan.kz.

В селе Бестамак Алгинского района у скота выявлено неизвестное заболевание, а образцы крови отправлены в лабораторию. Там установили, что это инфекционное заболевание крупного рогатого скота.

«Это инфекционное заболевание, передающееся по воздуху. Из носа течет слюна. Сейчас все в норме. Смертей не зарегистрировано. Сначала заболели 7, затем 35 голов скота. Мы изолировали и лечили их. Но это не ящур», — сообщил заместитель начальника областного ветеринарного управления Иса Базаров.

По его словам, ветеринары провели лечение и дезинфекцию. Стоит отметить, что с октября в поселке Бестамак регистрируется заболевание скота. По словам жителя села Калабая Коздибаева, скот, вернувшийся с пастбища, заболел и получил лечение. Карантин пока не объявлен.

«Инфекционный ринотрахеит начался в селах Эсет батыр, Бестамак, Катпар. Получены результаты анализов. Выявлен инфекционный ринотрахеит. Это распространенное заболевание среди скота. Вреда для человека нет», — сказал заместитель акима Алгинского района Мейирхан Ермагамбетов.