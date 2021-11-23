Новотроицк, Оренбургская область, , 08:17 — REGNUM В Оренбургской области вечером 22 ноября произошел пожар в школе-интернате, расположенном в городе Новотроицке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Место пожара Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Из-за ЧП пришлось экстренно эвакуировать 28 человек, среди которых 20 — это дети. Возле входа в здание горела потолочная часть. Пожар был ликвидирован оперативно. К тушению привлекали 41 человек и 15 единиц техники.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Причины пожара устанавливаются.