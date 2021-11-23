Кишинёв, , 08:17 — REGNUM Компания «Молдовагаз» пообещала при помощи властей республики решить проблему с Газпромом, касающуюся невыплаты долга, в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили в компании, обязательства по оплате долга не были исполнены из-за дефицита платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,7 в первом квартале до $800,62 за тысячу кубометров в октябре.

Сейчас Молдовагаз ищет возможности для компенсации дефицита, чтобы перечислить средства Газпрому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что Молдавия, в соответствии с контрактом, должна была внести платёж 22 ноября, но этого не произошло. Условия контракта составлены так, что Газпром может прекратить поставки в течение 48 часов.

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