Кишинёв, 23 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» пообещала при помощи властей республики решить проблему с Газпромом, касающуюся невыплаты долга, в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщили в компании, обязательства по оплате долга не были исполнены из-за дефицита платежного баланса из-за роста закупочной цены на газ с $126,7 в первом квартале до $800,62 за тысячу кубометров в октябре.

Сейчас «Молдовагаз» ищет возможности для компенсации дефицита, чтобы перечислить средства Газпрому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что Молдавия, в соответствии с контрактом, должна была внести платёж 22 ноября, но этого не произошло. Условия контракта составлены так, что Газпром может прекратить поставки в течение 48 часов.

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