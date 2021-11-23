Москва, , 08:18 — REGNUM ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФАПРИД) обратилось с исковым заявлением к Минобороны России. Детали спора пока не известны, но, судя по роду деятельности истца, речь пойдёт об интеллектуальном праве на какие-то разработки и правоотношениях, связанных с этим. Арбитраж Москвы пока иск к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск от госучреждения поступил в суд 22 ноября 2021 года. Детали не сообщались. Третьим лицом в споре участвует АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», с которым министерство связывают многочисленные тендеры.

Ранее ФГБУ «ФАПРИД» инициировало серию споров с АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина». А в середине ноября 2021 года восемь исков, но уже к самому ФАПРИД подало ведущее проектное бюро оборонного комплекса РФ — АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова».

Напомним, ФГБУ подчиняется Роспатенту и отвечает за защиту интересов РФ при обороте результатов интеллектуальной деятельности соответствующего, включая и военное, назначения.