Майкоп, , 08:16 — REGNUM В Адыгее в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на автодороге Майкоп — Адыгейск в ночь на 23 ноября погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике Адыгея.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла на 20-м километре автодороги А-160, вблизи хутора Шевченко. По информации сотрудников госавтоинспекции, столкнулись грузовой автомобиль иностранного производства и легковой автомобиль ВАЗ-2107.

пресс-служба ГУ МВД России по республике Адыгея «От полученных травм на месте тяжкой аварии скончались 37-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, которым 36 и 37 лет».

В настоящее время движение на месте ДТП частично перекрыто, следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. На место трагедии также находится врио начальника управления ГИБДД МВД по республике Казбек Мамиек.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Болгарии с участием туристического автобуса.

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