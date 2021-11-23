Екатеринбург, 23 ноября 2021, 08:15 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Чкалова появится новая четырехполосная дорога. Строительство планируют завершить к 2022 году, сообщили в администрации города.
После распоряжения главы города Алексея Орлова специалисты выполнили проектирование дороги. Они также переустроили существующую сеть газоснабжения.
Протяженность новой транспортной артерии составит 618 метров. Она будет оборудована тротуарами и велодорожками, что позволит комфортно передвигаться пешеходам и велосипедистам. Кроме того, реконструкция дороги поможет обеспечить транспортную доступность многоквартирных домов, расположенных в квартале улиц Краснолесья — Чкалова — Академика Вонсовского — Михеева.