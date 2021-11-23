Екатеринбург, 23 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Чкалова появится новая четырехполосная дорога. Строительство планируют завершить к 2022 году, сообщили в администрации города.

Екатеринбург.рф Екатеринбург

После распоряжения главы города Алексея Орлова специалисты выполнили проектирование дороги. Они также переустроили существующую сеть газоснабжения.

Протяженность новой транспортной артерии составит 618 метров. Она будет оборудована тротуарами и велодорожками, что позволит комфортно передвигаться пешеходам и велосипедистам. Кроме того, реконструкция дороги поможет обеспечить транспортную доступность многоквартирных домов, расположенных в квартале улиц Краснолесья — Чкалова — Академика Вонсовского — Михеева.