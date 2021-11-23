Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM В Казахстане увеличат размер социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, сообщает информационное агентство Stan.kz.

С 1 января 2022 года размер социальных выплатн, а случаи утраты трудоспособности и потери кормильца будет увеличен на 5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Аскар Мамин.

«О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2022 года. С 1 января 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2022 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.