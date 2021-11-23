Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Адмиралтейском районе Петербурга всю ночь тушили крупный пожар в ремонтируемом доходном доме Лялевича на улице Розенштейна. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пресс-службе ГУ МЧС по СПб Пожар в доходном доме

Пожар начался в 03:50 мск 23 ноября в доме начала ХХ века постройки на улице Розенштейна, 39/2. Прибывшие на место ЧП огнеборцы оценили возгорание по повышенному, второму, рангу сложности.

«В шестиэтажном капитально-ремонтируемом доме происходило горение перекрытий 3−4-5 этажей на площади 1500 кв. м. Произошло частичное их обрушение на площади 100 кв. м», — рассказали в ведомстве.

В 05:50 мск пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

К тушению пожара привлечены от МЧС России 83 человека и 20 единиц техники.