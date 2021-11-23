Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 22 ноября завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,41%, до $79,47. Торги по нефти проходили относительно спокойно. Цена торговалась в ценовом диапазоне $78,00−80,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтедобыча The-free-rider.com

Спекулянты проигнорировали ралли доллара после сообщения о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту.

Отбиться от уровня $78 (промежуточная поддержка) тоже не получилось, поскольку Байден готовится объявить о поставках нефти из стратегического резерва. К США могут присоединиться Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Эти страны являются крупными импортёрами энергоносителей.

Штаты пошли на такой шаг, чтобы обеспечить снижение цена на нефтепродукты и помочь дальнейшему восстановлению экономики. Страны ОПЕК+ могут скорректировать политику добычи, если США и другие страны произведут поставки из стратегических резервов.

Сегодня, 23 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $79,27 (-0,24%). Цена находится выше поддержки $77,50.

Рост котировок по-прежнему сдерживает ралли доллара и беспокойство по поводу последствий роста числа инфекций COVID-19 в Европе.

Сейчас очень важно на каком уровне закроется месяц. Если в районе $77,50, то продавцы станут очень активными, так как дня них сформируется медвежий сигнал с целью в районе $70 за баррель.

Если цена закроется около $82, то покупатели останутся на коне. В этом случае они начнут готовиться к тесту уровня $100 за баррель.

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