Тбилиси, 23 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, осужденного на шесть лет лишения свободы, нужно освободить после того, что с ним произошло в заключении. Об этом заявил журналистам его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Поскольку Михаил Саакашвили был жертвой пыток и бесчеловечного обращения, его должны освободить, и ему должны дать возможность восстановить здоровье на свободе и возможность свободно лечиться», — сказал юрист.

Адвокат также назвал Саакашвили «политическим заключенным». Садзаглишвили добавил, что экс-президенту должны предоставить право участвовать в политической жизни Грузии.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники требовали перевести экс-президента в гражданскую клинику из-за ухудшения состояния его здоровья.

8 ноября политика перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. Минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную больницу, а его несли, держа за руки и за ноги. Сторонники Саакашвили назвали это «пытками». 20 ноября его перевели в военный госпиталь в Гори.