Москва, 23 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Наиболее холодной с начала осени стала прошедшая ночь в столице России, температура воздуха в городе опустилась до — 6 °C. Об этом 23 ноября сообщили в столичном метеобюро.

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«Прошедшая ночь в городе стала самой морозной с начала нынешней осени. До этого минимум температуры отмечался 10 ноября — минус 2,8 °С», — приводит слова представителя метеобюро «Интерфакс».

Также он рассказал, что данные были получены с опорной метеостанции Москвы на ВДНХ и отметил, что при этом температура воздуха прошедшей ночью была на три градуса выше климатической нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что во вторник, 23 ноября, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −4… −2 °C.