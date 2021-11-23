Братислава, 23 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Жесткий карантин по примеру того, что действует в Австрии, может быть введен в Словакии. Об этом 22 ноября передало Словацкое телевидение со ссылкой на премьер-министра республики Эдуарда Хегера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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По мнению властей страны, эпидемиологическая обстановка «крайне серьезная». Предполагается, что карантин может действовать три недели и распространиться как на лиц без прививки от COVID-19, так и на вакцинированных.

Заседание по этому вопросу назначено на 24 ноября. По информации журналистов, эксперты рекомендовали правительству рассмотреть вариант восстановления режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу в 54 из 79 районов страны, в том числе и в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Чехии и Словакии был объявлен локдаун для непривитых от коронавирусной инфекции.