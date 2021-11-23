Москва, , 08:06 — REGNUM Утренняя сессия 22 ноября открылась укреплением по рублю. На европейской сессии началась новая волна продаж нацвалюты. Рубль ослабился до 75,08 за доллар на фоне повышения геополитических рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 1,87%, до 74,82 руб., евро/рубль — на 1,01%, до 83,85 руб., фунт/рубль — на 1,46%, до 100,28 руб.

Агентство Bloomberg сообщило, что США поделились разведданными с европейскими союзниками, которые показывают наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к потенциальному вторжению в Украину.

Беспокойство по поводу последствий роста числа инфекций COVID-19 в Европе, продажи российских акций и казначейских облигаций ОФЗ только усиливали давление на рубль. Зарубежные инвесторы продавали акции и покупали доллары.

На американской сессии возобновилось ралли доллара. Росту американца способствовала новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту.

Сегодня, 23 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Курс доллара находится на уровне 74,83 руб. Внешний фон для рубля неблагоприятный.

С технической точки зрения пара доллар/рубль достигла важного сопротивления. Если в ближайшие 2−3 дня не последует отскока к 74,00 руб., то готовимся к ослаблению рубля до уровня 77 руб.

Здесь чисто технический момент, поэтому спекулянты быстро догонят курс рубля до этого уровня.

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