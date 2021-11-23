Благовещенск, 23 ноября 2021, 08:17 — REGNUM В Благовещенске и Благовещенском районе за сутки случилось 25 аварий. Пострадавших в ДТП нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Амурской области. Причиной роста количества происшествий на дорогах стали погодные условия.
Читайте также: Из-за сильного снегопада в Приамурье отменили автобусные рейсы
Затруднён проезд по 15 дорогам. Сложно подъехать к сёлам Марьяновка и Ключи.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области снегопад с сильным ветром создаёт перемёты на дорогах и мешает движению автомобилей. Затруднено движение в пяти районах — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском.