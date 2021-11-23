Благовещенск, , 08:17 — REGNUM В Благовещенске и Благовещенском районе за сутки случилось 25 аварий. Пострадавших в ДТП нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Амурской области. Причиной роста количества происшествий на дорогах стали погодные условия.

Снег на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«На дорогах снежный накат гололедица, на отдельных участках снежные заносы. В связи со сложной обстановкой на дорогах отменены междугородние автобусные маршруты Благовещенск — Хабаровск и несколько рейсов внутри области. В предстоящие и текущие сутки в Приамурье сохраняются осадки в виде снега с порывами ветра до 18−23 м/с», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Алексей Кононцев.

Затруднён проезд по 15 дорогам. Сложно подъехать к сёлам Марьяновка и Ключи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области снегопад с сильным ветром создаёт перемёты на дорогах и мешает движению автомобилей. Затруднено движение в пяти районах — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском.